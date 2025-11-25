Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Spaghetti-Essen und Kerzenziehen

  25.11.2025 Oeschgen
Kerzenziehen für die Schülerinnen und Schüler. Foto: zVg
Kerzenziehen für die Schülerinnen und Schüler. Foto: zVg

Anlass des Elternvereins Oeschgen

Der Elternverein lud kürzlich zum traditionellen Spaghettiessen in die Turnhalle ein und durfte sich über zahlreiche Besucherinnen und Besucher freuen. Unterstützt von vielen freiwilligen Helfern aus dem Verein, sowie dem ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote