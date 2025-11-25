Spaghetti-Essen und Kerzenziehen

Der Elternverein lud kürzlich zum traditionellen Spaghettiessen in die Turnhalle ein und durfte sich über zahlreiche Besucherinnen und Besucher freuen. Unterstützt von vielen freiwilligen Helfern aus dem Verein, sowie dem ...

Anlass des Elternvereins Oeschgen

Der Elternverein lud kürzlich zum traditionellen Spaghettiessen in die Turnhalle ein und durfte sich über zahlreiche Besucherinnen und Besucher freuen. Unterstützt von vielen freiwilligen Helfern aus dem Verein, sowie dem Schneesportleiter-Team, wurde ein vielseitiges Abendprogramm geboten. Während in der Halle Spaghetti mit verschiedenen Saucen, eine Spielecke, eine Schneebar sowie ein Kuchenbuffet bereitstanden, konnten die Schulkinder ab der 1. Klasse in der Pausenhalle kostenlos Kerzen ziehen – organisiert von Lehrpersonen. Im Singsaal erzählte «Märlitante» Manuela Benz zwei Geschichten, bevor der Raum zum Kinderkino wurde. Auch die Mohrenkopfschleuder sorgte für beste Unterhaltung.

Der gelungene Anlass bot für allen etwas- und das Beste daran: Die gesamten Einnahmen kommen direkt dem Schneesportlager 2026 und den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern zugute. Der Elternverein dankt allen Helferinnen und Helfern für die enorme Unterstützung. (mgt)