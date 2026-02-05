Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Spaghettata und Paella für Gruppo India del Fricktal

  05.02.2026 Fricktal

Am 7. Februar, ab 17.30 Uhr, wird die «Gruppo di volontariato del Fricktal» (Missione Cattolica di Lingua Italiana, Brugg) im Treffpunkt der römisch-katholischen Kirche in Rheinfelden eine Spaghettata und Paella organisieren, wie es seit Jahren Tradition ist. Im Rahmen ihres ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote