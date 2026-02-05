Spaghettata und Paella für Gruppo India del Fricktal

Am 7. Februar, ab 17.30 Uhr, wird die «Gruppo di volontariato del Fricktal» (Missione Cattolica di Lingua Italiana, Brugg) im Treffpunkt der römisch-katholischen Kirche in Rheinfelden eine Spaghettata und Paella organisieren, wie es seit Jahren Tradition ist. Im Rahmen ihres ...

Am 7. Februar, ab 17.30 Uhr, wird die «Gruppo di volontariato del Fricktal» (Missione Cattolica di Lingua Italiana, Brugg) im Treffpunkt der römisch-katholischen Kirche in Rheinfelden eine Spaghettata und Paella organisieren, wie es seit Jahren Tradition ist. Im Rahmen ihres 30-Jahr-Jubiläums wird dieses Event, welches Projekten in Indien zugutekommt, nicht nur im November, sondern zusätzlich auch im Februar durchgeführt. Neben Spaghetti und Paella werden auch Fleischgerichte angeboten. Die Organisatoren freuen sich auf eine zahlreiche Teilnahme. (mgt)