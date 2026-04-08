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SP Rheinfelden mit Elan ins 2026 gestartet

  08.04.2026 Rheinfelden

An ihrer Mitgliederversammlung blickte die SP Rheinfelden auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück. Der markante Höhepunkt war die glänzende Wahl von Claudia Rohrer zur Stadtpräsidentin – und das als erste Frau und erstes SP-Mitglied. Präsident Tom Steiner liess den ...

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