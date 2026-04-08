SP Rheinfelden mit Elan ins 2026 gestartet

An ihrer Mitgliederversammlung blickte die SP Rheinfelden auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück. Der markante Höhepunkt war die glänzende Wahl von Claudia Rohrer zur Stadtpräsidentin – und das als erste Frau und erstes SP-Mitglied. Präsident Tom Steiner liess den langen Wahlkampf mit Bildern Revue passieren. Auch in den städtischen Kommissionen arbeitet die SP engagiert mit, stellt sie doch acht bisherige und vier neue Mitglieder. Inhaltlich beteiligte sich die SP an der Lancierung der Initiative für mehr bezahlbaren Wohnraum. Schwieriger gestaltete sich Claudia Rohrers Arbeit im Grossen Rat, wo seit 2025 SVP und FDP zusammen mit der EDU die Mehrheit haben. Zusammen mit der Fraktion setzt sie sich ein gegen Verschärfungen zulasten vulnerabler Menschen, gegen unausgewogene Steuergeschenke an hohe Einkommen und gegen die Wiedereinführung von Kleinklassen ohne ausreichende Ressourcen. Zudem engagierte sie sich für eine verbindliche Umsetzung der Klimaziele.

Geschrumpftes Vermögen

Wahljahre bedeuten für Parteien ein grosses finanzielles Engagement. Die Folge davon waren ein Defizit und nur noch knappe Liquidität. Nun folgen aber drei Jahre, in denen mit der hoffentlich baldigen Übernahme der verwaisten Kasse durch eine neue Person und mit gezielten Anstrengungen ein stattliches Polster für die Wahlen 2028 aufgebaut werden soll. Im Vorstand konnten zwei zurückgetretene Mitglieder nicht adäquat ersetzt werden. Jetzt gibt es frischen Wind, denn Ryan Kougionis wurde mit Akklamation ins Gremium gewählt. Der 36-jährige IT-Projektleiter ist verheiratet, Vater eines Kleinkindes und wohnt seit 2024 in Rheinfelden. Er engagiert sich seit Anfang Jahr in der GPFK und wird an den drei thematischen Schwerpunkten der SP Rheinfelden für 2026 mitarbeiten.

Nutzungsplanung: als Mitglied der entsprechenden Arbeitsgruppe der Stadt betont Peter Scholer, wie wichtig es sei, das Thema «Wohnen» einzubringen. In Zukunft wollen sich mehrere SP-Mitglieder intensiv diesem Anliegen widmen. Alterspolitik: Brigitte Rüedin gibt einen Ausblick auf den wachsenden Bedarf an Altersheim- und Pflegeheimbetten sowie über den aktuellen Stand und verschiedene Informationsangebote. Der Vorstand wird hier den Lead übernehmen und konkrete Vorstellungen entwickeln Lokale Elektrizitätsgemeinschaft: Peter Scholer stellt das neue Konzept zur lokalen Produktion und Nutzung erneuerbarer Energie vor. Die Anwesenden stellen diverse Fragen zum Verständnis und zur konkreten Umsetzung. Die SP Rheinfelden hat viele treue Mitglieder. Seit 10 Jahren zur Partei gehören Eduard Jocher und Thomas Wiederkehr, seit 30 Jahren Claudia Rohrer, Christine Salkeld und Alex Bringolf, seit sagenhaften 50 Jahren Beni Strub. Sie alle erhielten zu ihrem Jubiläum ein kleines Präsent. (mgt)