SP lädt zum Fest der Demokratie

Kann Künstliche Intelligenz die Demokratie gefährden? Zu diesem Thema hält Matthias Zehnder, Medienexperte aus Basel, ein Referat und diskutiert mit dem Publikum. Als Moderator des Gesprächs wirkt Peter Bertschi, ehemaliger Möhliner und langjähriger Inlandchef bei Radio SRF. Umrahmt wird dieser thematische Teil von gemütlichem Zusammensein bei Spaghetti, Getränken und Kuchen, begleitet von DJ-Musik mit «Tea Time Vinyl».

Die SP als Veranstalterin hält fest: «Wichtig für die Demokratie sind auch unsere anstehenden Gemeinderatswahlen. Die drei neu Kandidierenden Ana Barbosa, Severin Schürch und Eva Staubli werden sich im zweiten Teil des Abends im Rahmen einer Talk-Runde vorstellen und sich Fragen aus dem Publikum stellen.»

Das Fest findet am Samstag, 6. September, ab 16 Uhr im Mühlenkeller der Villa Kym (beim WPZ Stadelbach) statt. Das Referat von Matthias Zehnder ist um 17 Uhr geplant, der Talk mit den Gemeinderatskandidatinnen und dem Gemeinderatskandidaten um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. (mgt)