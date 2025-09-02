Immobilien
SP lädt zum Fest der Demokratie

  02.09.2025 Möhlin

Kann Künstliche Intelligenz die Demokratie gefährden? Zu diesem Thema hält Matthias Zehnder, Medienexperte aus Basel, ein Referat und diskutiert mit dem Publikum. Als Moderator des Gesprächs wirkt Peter Bertschi, ehemaliger Möhliner und langjähriger Inlandchef bei ...

