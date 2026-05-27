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SP: Ja zu Tempo 30

  27.05.2026 Möhlin

In einer Stellungnahme empfiehlt die SP Möhlin ein Ja zu Tempo 30 auf Quartierstrassen (Gegen den an der Gemeindeversammlung positiven Beschluss zur Vorlage kam das Referendum zustande, weshalb am 14. Juni eine Urnenabstimmung nötig wird). Die Argumente der Gegner würden die SP ...

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