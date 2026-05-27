SP: Ja zu Tempo 30

In einer Stellungnahme empfiehlt die SP Möhlin ein Ja zu Tempo 30 auf Quartierstrassen (Gegen den an der Gemeindeversammlung positiven Beschluss zur Vorlage kam das Referendum zustande, weshalb am 14. Juni eine Urnenabstimmung nötig wird). Die Argumente der Gegner würden die SP nicht überzeugen. Die Partei schreibt: «Auf verkehrsorientierten Strassen wie der Landstrasse, der Hauptstrasse und grossen Teilen der Bahnhofstrasse soll weiterhin Tempo 50 gelten. In den Quartieren bringt Tempo 30 einen Gewinn an Sicherheit und Aufenthaltsqualität. Die Kosten für Markierungen, Verkehrsschilder, etc. belaufen sich auf zirka 300 000 Franken. Die Verkehrsdichte in unserem Dorf hat zugenommen, es gibt längst nicht mehr nur Autos, Velos und Fussgängerinnen und Fussgänger, es sind E-Bikes, E-Trottis, Seniorenmobile und weitere hinzugekommen, welche das Verhalten im Verkehr anspruchsvoller machen. Das können wir gut finden oder nicht; es ist eine Tatsache, der wir ins Auge schauen müssen.» Es sei mit Abstand die billigste und effizienteste Lösung, dieser Herausforderung mit Tempo 30 in den Quartieren zu begegnen, so die SP. (mgt/nfz)