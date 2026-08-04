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Sorge zum Erfolgsmodell Schweiz tragen

  04.08.2026 Laufenburg
René Leuenberger (rechts) dankt Ständerat Thierry Burkart mit einem Präsent.
René Leuenberger (rechts) dankt Ständerat Thierry Burkart mit einem Präsent.

Bundesfeier auf dem Laufenplatz in Laufenburg

«Ohne Laufenburg gebe es mich nicht», verriet Thierry Burkart in seiner Festrede zum 1. August in Laufenburg. Um die Schweiz in eine gute Zukunft zu führen, brauche es das Zusammenspiel aller, betonte der FDP-Ständerat weiter.

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