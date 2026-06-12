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«Sonst verlieren wir unsere Menschlichkeit»

  12.06.2026 Möhlin
Beziehungen, die der Seele guttun: Hedi Soder, Präsidentin Besuchsdienst Möhlin. Foto: Ronny Wittenwiler
Beziehungen, die der Seele guttun: Hedi Soder, Präsidentin Besuchsdienst Möhlin. Foto: Ronny Wittenwiler

Zwanzig Jahre Besuchsdienst Möhlin: ein kurzes Innehalten

Die Welt ist eine andere als noch vor zwanzig Jahren und Hedi Soder überzeugter denn je: «Jeder Mensch hat die Sehnsucht, wahrgenommen zu werden.»

Ronny Wittenwiler

Es ist Knochenarbeit. Jedes Mal aufs Neue. ...

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