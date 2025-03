Fasnacht kennt keine Grenzen und eigentlich auch kein Wetter. Wenn jedoch die Sonne das närrischbunte Brauchtum in ein noch besseres Licht rückt, so macht es doch gleich doppelt Spass. In den Fricktaler Fasnachtshochburgen wurde dieser Spass am vergangenen Wochenende ausgiebig gefeiert. (sh)