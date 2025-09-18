SONNE, NATUR UND ABENTEUER

Frühmorgens startete die Jugendförderung Wegenstetten ihre Jugireise in Richtung Zentralschweiz. Nach der Ankunft in Arth-Goldau ging es mit der Zahnradbahn auf die Rigi. Oben angekommen, wurde eine kurze, aber eindrucksvolle Wanderung mit wunderschöner Aussicht gemacht. ...

Frühmorgens startete die Jugendförderung Wegenstetten ihre Jugireise in Richtung Zentralschweiz. Nach der Ankunft in Arth-Goldau ging es mit der Zahnradbahn auf die Rigi. Oben angekommen, wurde eine kurze, aber eindrucksvolle Wanderung mit wunderschöner Aussicht gemacht. Anschliessend führte die Reise weiter mit der Bahn hinunter nach Vitznau, wo direkt am Seeufer eine wohlverdiente Mittagspause eingelegt wurde. Am Nachmittag teilte sich die Gruppe: Während die einen im Seilpark ihr Geschick und ihre Kletterkünste unter Beweis stellten, erkundeten die anderen den Tierpark Goldau und begegneten zahlreichen heimischen und exotischen Tieren. Am Abend kehrten alle müde, aber überglücklich nach Wegenstetten zurück. Die diesjährige Jugireise bleibt allen Beteiligten als ein erlebnisreicher, sonniger und fröhlicher Tag in bester Erinnerung. (mgt)