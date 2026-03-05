Sommersportbörse und Spielzeugflohmi

Die Sommersportbörse des Familienvereins Rheinfelden findet zusammen mit dem Spielzeugflohmi am Samstag, 14. März, beim Kurbrunnen in Rheinfelden statt. Von 12 bis 13.30 Uhr können gut erhaltene Sommersportartikel abgegeben werden, wie z.B. Velos, Wassersportartikel, ...

Die Sommersportbörse des Familienvereins Rheinfelden findet zusammen mit dem Spielzeugflohmi am Samstag, 14. März, beim Kurbrunnen in Rheinfelden statt. Von 12 bis 13.30 Uhr können gut erhaltene Sommersportartikel abgegeben werden, wie z.B. Velos, Wassersportartikel, Reitzubehör und Ausrüstungen zum Klettern, Golfen, Yoga und vielem mehr. Die genaue Liste findet man unter www.familienvereinrheinfelden.ch.

Der Verkauf der beiden Börsen findet von 14 bis 16 statt. Beim Spielzeugflohmi dürfen Kinder ihre ausgedienten Spielsachen auf einer mitgebrachten Decke ausbreiten und selber verkaufen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Für das leibliche Wohl sorgt ein Kuchen- und Kaffeestand. (mgt)