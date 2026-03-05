Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Sommersportbörse und Spielzeugflohmi

  05.03.2026 Rheinfelden

Die Sommersportbörse des Familienvereins Rheinfelden findet zusammen mit dem Spielzeugflohmi am Samstag, 14. März, beim Kurbrunnen in Rheinfelden statt. Von 12 bis 13.30 Uhr können gut erhaltene Sommersportartikel abgegeben werden, wie z.B. Velos, Wassersportartikel, ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote