Sommerliches Picknick beim Waldhaus

50 Frauen und Männer genossen den Anlass

Gemäss seinen Statuten ist der Verein Fürenand Wölf linswil-Oberhof gemeinnützig und fördert die Solidarität unter den Bewohnern von Wölf linswil und Oberhof durch die Organisation von nicht kommerziellen Dienstleistungen und durch Bildungs- und Freizeitveranstaltungen für die Senioren in Wölflinswil und Oberhof. Das jährliche Waldpicknick ist ein gutes Beispiel für eine Freizeitveranstaltung, welche die Solidarität unter Senioren der beiden Gemeinden fördert.

Nach einigen Wochen mit nasskaltem Wetter genossen die 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer das herrlich warme Sommerwetter ganz besonders. Mitgebrachte Grilladen wurden auf das vorbereitete Feuer gebracht. Ein neues Team hatte das Grillfeuer bereits am Morgen vorbereitet. Der Vorstand des Vereins Fürenand hatte auch dieses Jahr ein unterhaltsames Unterhaltungsprogramm zusammengestellt und spendierte ein reichhaltiges Kuchenbuffet. Zur Begrüssung richtete der Vereinspräsident Gian Winkler einige Worte an die Anwesenden. Christine Gasser berichtete über den Stand der Anmeldungen für das Comedy-Dinner mit Max Bünzli im Gasthof Ochsen in Wölflinswil am 18. September. Schliesslich informierte Margrit Herzog über den geplanten SBB-App-Kurs für Senioren, die in Zukunft Billette für Bus- und Bahnreisen mit dem Smartphone beziehen möchten.

Moritz und Regina Lenzin eröffneten den musikalischen Mittag mit ihrem Alphornspiel. Madeleine und Otto Ghenzi spielten mit Handharmonika und Ukulele einige Volksweisen. Danach erfreute uns Philipp Treier mit Volksliedern und die versammelte Schar sang mit. Philipp Treier, der die Teilnehmenden zum ersten Mal am Waldpicknick erfreute, setzte dann seinen Musikvortrag fort mit beliebten Volksliedern und Melodien. Unterdessen waren die meisten Teilnehmenden beim offerierten Kuchenbuffet und einem Kaffee angelangt und genossen die herrliche Stimmung im Wald beim Waldhaus Strihen. (mgt)