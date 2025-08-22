Immobilien
SOMMERLAGER VEREIN «SOLA SCHUPFART»

  22.08.2025 Fricktal

Regen, Sonne, Abenteuer: eine Woche voller Spiel, Bewegung und Gemeinschaft erlebten rund 30 Kinder des Vereins «Sola Schupfart» im Sommerlager in Illgau. Die Gruppe trotzte Regen, Matsch und nassen Schuhen – und behielt stets gute Laune. Auf dem Programm standen Wanderungen, ...

