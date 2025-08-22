SOMMERLAGER VEREIN «SOLA SCHUPFART»

Regen, Sonne, Abenteuer: eine Woche voller Spiel, Bewegung und Gemeinschaft erlebten rund 30 Kinder des Vereins «Sola Schupfart» im Sommerlager in Illgau. Die Gruppe trotzte Regen, Matsch und nassen Schuhen – und behielt stets gute Laune. Auf dem Programm standen Wanderungen, ...

Regen, Sonne, Abenteuer: eine Woche voller Spiel, Bewegung und Gemeinschaft erlebten rund 30 Kinder des Vereins «Sola Schupfart» im Sommerlager in Illgau. Die Gruppe trotzte Regen, Matsch und nassen Schuhen – und behielt stets gute Laune. Auf dem Programm standen Wanderungen, Geländespiele, ein Besuch im Tierpark Arth-Goldau oder ein stimmungsvoller 1.-August-Brunch mit Feuerwerk. «Es war eine Woche voller Abenteuer und unvergesslicher Momente – Regen hin oder her», lautete das Fazit der Leiterinnen und Leiter. Auch nach dem Lager war der Verein aktiv: Bei Sonnenschein sammelten Mitglieder und Kinder am 16. August in Schupfart Papier und Karton – ein herzliches Dankeschön gilt allen Helferinnen und Helfern. Übrigens: am 13. September ist Fotohock bei der Turnhalle. (mgt) Foto: zVg www.sola-schupfart.ch