Sommerlager der Jungwacht und Blauring

Unter dem Motto «Verbrächer usser Rand und Band – d JuBla ermittlet im ganze Land!», geht die Jungwacht und Blauring Rheinfelden/Magden vom 5. bis zum 18. Juli ins Sommerlager nach Buttisholz (Luzern). «Von Sherlock Holmes persönlich haben wir einen Brief mit einem ...

Unter dem Motto «Verbrächer usser Rand und Band – d JuBla ermittlet im ganze Land!», geht die Jungwacht und Blauring Rheinfelden/Magden vom 5. bis zum 18. Juli ins Sommerlager nach Buttisholz (Luzern). «Von Sherlock Holmes persönlich haben wir einen Brief mit einem Hilferuf erhalten. Er ist gerade schwer beschäftigt und arbeitet an vielen Fällen. In grosser Not bat er um Hilfe, und die JuBla ist auf der Suche nach neugierigen Detektiven», heisst es in einer Medienmitteilung. So wie jedes Jahr wird das Sommerlager wieder von Jugend + Sport gesponsert. Es ist für Kinder in jedem Alter etwas Tolles dabei. Kinder von der ersten bis zur neunten Klasse – auch Nichtmitglieder – sind herzlich willkommen. (mgt)

Für Anmeldungen oder allfällige Fragen können Sie sich gerne an Lagerleiterin Sara Koch, (079 292 60 81) wenden. Weitere Infos: www.jubla-rheinfelden.ch