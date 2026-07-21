Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Sommerhock der Velo-Veteranen hat Tradition

  21.07.2026 Fricktal
Zum Geburtstag erhielt Hansueli Zeller (Mitte), von Viktor Erdin und Bernadette Rippstein ein Geschenk und viel Applaus.
Zum Geburtstag erhielt Hansueli Zeller (Mitte), von Viktor Erdin und Bernadette Rippstein ein Geschenk und viel Applaus.

Am Sonntagnachmittag trafen sich die Veteranen von Swiss Cycling der Bezirke Laufenburg und Rheinfelden im Waldhaus Oberhofen in der Gemeinde Mettauertal zum Sommerhock. Dieser Hock hat Tradition, fand er doch zum 15. Mal statt.

August Widmer

OBERHOFEN. Bei der Begrüssung der 45 ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote