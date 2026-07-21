Sommerhock der Velo-Veteranen hat Tradition

Am Sonntagnachmittag trafen sich die Veteranen von Swiss Cycling der Bezirke Laufenburg und Rheinfelden im Waldhaus Oberhofen in der Gemeinde Mettauertal zum Sommerhock. Dieser Hock hat Tradition, fand er doch zum 15. Mal statt.

Am Sonntagnachmittag trafen sich die Veteranen von Swiss Cycling der Bezirke Laufenburg und Rheinfelden im Waldhaus Oberhofen in der Gemeinde Mettauertal zum Sommerhock. Dieser Hock hat Tradition, fand er doch zum 15. Mal statt.

August Widmer

OBERHOFEN. Bei der Begrüssung der 45 Veteraninnen und Veteranen und einiger Gäste, darunter etliche Mitglieder der Schweizerischen Veteranenvereinigung, ging der Obmann der Fricktaler Rad-Veteranen Viktor Erdin, der frühere Gemeindeammann von Oberhofen, auf die Entstehung des Anlasses ein. Waren zum ersten Veteranenhock vor 15 Jahren etwas mehr als zwei Dutzend Personen erschienen, konnte Erdin bei Durchführung des Anlasses trotz Ferienzeit und etlicher Abmeldungen einige Personen mehr begrüssen. Dass sich die Zahl der Teilnehmenden vergrössert hat, ist nach Erdin und seiner Helferschar aus dem Vorstand der Fricktaler Vereinigung nicht nur auf steigendes Interesse zurückzuführen: «Die Veteranenvereinigungen der Bezirke Rheinfelden und Laufenburg haben sich vor einigen Jahren zusammengeschlossen. Deshalb sind nun auch mehr Leute an diesem Sommeranlass anwesend, das mich sehr freut.»

Oberster Veteran hatte Geburtstag

Hansueli Zeller (Ettenhausen TG), der Präsident der Schweizerischen Vereinigung, stand nicht nur wegen seines Besuches im Fricktal im Mittelpunkt, sondern auch, weil er am Sonntag Geburtstag feierte. Mit einer Flasche Wein und viel Applaus wurde ihm dazu gratuliert. Das Geburtstagskind revanchierte sich, in dem er für das Glücksrad, das auch in diesem Jahr lief und dafür sorgte, dass viele der Anwesenden nicht mit leeren Händen nach Hause mussten, selber einige Flaschen Wein spendierte.

Die Verlosung per Glücksrad gehört zum Sommerhock der Veteranen, wie auch das feine, wiederum von Philipp Rheinegger (Sulz), dem Präsidenten von Swiss Cycling Fricktal, zubereitete Mittagessen. Da wegen der Trockenheit in Waldnähe keine offenen Feuer gemacht werden dürfen, musste Rheinegger improvisieren. Statt dem obligaten Braten vom Holzfeuer gab es diesmal Steaks vom Gas-Grill.

Ältester Teilnehmer animierte Schätzspiel

Der guten Stimmung tat dies allerdings keinen Abbruch. Das mit feinen Salaten angereicherte Essen mundete nämlich auch so allen Anwesenden. Neben der Verlosung durch das Glücksrad unterbrach auch das zum Anlass gehörende Schätzspiel die Gespräche unter den Veteraninnen und Veteranen. Marcel Erdin, der Ehrenpräsident des VMC Gansingen und mit 90 Jahren einer der ältesten Teilnehmer des Hocks, hatte sich einmal mehr ein Schätzspiel ausgedacht. Diesmal galt es die Länge einer in ein Glas geknüllten Packschnur zu schätzen. Gleich mehrere der Anwesenden hatten auf die 14 Meter Länge der Schnur getippt und konnten so einen der fünf Hauptpreise mit nach Hause nehmen. Damit nahm der Sommerhock der Swiss Cycling Veteranen der Bezirke Laufenburg und Rheinfelden im Waldhaus Oberhofen einen schönen Abschluss.