Sommeranlass der FDP

Dominik Küng von der Böller AG – Holz- und Solarbau bot Mitgliedern und Gästen der FDP-Ortspartei Frick exklusiven Einblick in die vielfältigen Tätigkeiten und modernen Produktionsprozesse. FDP-Grossrat Stefan Huwyler referierte über Steuerelemente des Grossen ...

Dominik Küng von der Böller AG – Holz- und Solarbau bot Mitgliedern und Gästen der FDP-Ortspartei Frick exklusiven Einblick in die vielfältigen Tätigkeiten und modernen Produktionsprozesse. FDP-Grossrat Stefan Huwyler referierte über Steuerelemente des Grossen Rates, warb für eine schlanke, effiziente Staatsführung und steuerliche Entlastungen zwecks Wettbewerbsfähigkeit. Die geplante Steuersenkung sei gerechtfertigt, das Vermögen des Kantons in den letzten Jahren stark angestiegen. Bei Wurst, Bier, Wein und guten Gesprächen klang der Abend aus. (mgt/nfz)