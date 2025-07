Sommer, Sonne, Schwimmbad

Die rote Flagge mit dem Schweizerkreuz sticht einem sofort ins Auge. Jede Magdenerin, jeder Magdener weiss, was die gehisste Fahne bedeutet: Die Badi im Schibelacher hat offen. Die NFZ schaute sich an einem heissen Freitagnachmittag in der kleinen Badi ...

Ein Nachmittag in der Badi Magden

Die rote Flagge mit dem Schweizerkreuz sticht einem sofort ins Auge. Jede Magdenerin, jeder Magdener weiss, was die gehisste Fahne bedeutet: Die Badi im Schibelacher hat offen. Die NFZ schaute sich an einem heissen Freitagnachmittag in der kleinen Badi um.

Charlotte Steffen

Bereits bevor man die Badi selbst betritt, kann man schon reges Treiben wahrnehmen. Trotz der brütenden Hitze wagen sich ein paar mutige Badegäste auf den Spielplatz nebendran. Der Favorit ist dabei nach wie vor der «Tellerlilift», aber auch der von einem gelben Sonnensegel überdachte Sandkasten findet Anklang. Der kleine Spielteich ist ausgetrocknet, was erneut von der Stärke der Sonne zeugt. Doch das stört die spielenden Kinder nicht – dann werden halt Steintürme gebaut. Im Beachvolleyballfeld sind ein paar ältere Kinder mitten in einem hitzigen Match. In beiden Mannschaften sind die Teammitglieder sorgfältig in weiss oder blau gekleidet «Matchball!», schallt es über das Areal.

«Eine Oase zum Austoben»

Auch am Freitagnachmittag ist das Schwimmbad gut besucht. Ein Meer aus roten Schirmen spendet in dieser brutalen Hitze zumindest ein wenig Schatten. Im kühlen Wasser tummeln sich Gross und Klein. «Für die Erwachsenen ist die Badi ein Ort zum Austausch, für die Kinder eine Oase zum Austoben», sagt eine Mutter, die regelmässig mit ihrem Sohn die Badi besucht.

Klein, aber fein

Woran es liegt, dass die Magdener ihre kleine lokale Badi den grösseren in naheliegenden Ortschaften vorziehen, hat unterschiedliche Gründe. Die Badeaufsicht aus Rheinfelden lacht und meint: «Die Vergünstigung auf den Eintritt spielt sicher eine Rolle, aber auch die Schwimmkurse in den Sommerferien sind sehr beliebt.» Die Badegäste nennen mit Abstand am häufigsten die Grösse des Schwimmbads. Es sei überschaubar, vor allem mit kleinen Kindern, heisst es. Aber auch der kurze Weg, einfach zu Fuss bewältigbar, ist ein springender Punkt für mehrere Anwesende. Trotz unterschiedlichen Antworten sind sich in einem alle einig: «Die Magdener Badi ist zwar nicht riesig, doch gibt es kaum einen friedlicheren Ort, um die Arbeitswoche ausklingen zu lassen.»