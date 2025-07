Sommer-Ideen

Apfeltaschen - Einfach und schnell

Zutaten für acht Apfeltaschen

275 g Blätterteig (1 Rolle)

500 g Äpfel

40 g Zucker

½ TL Zimt

¼ TL Vanillepaste

1 Eigelb

Etwas Milch

So geht es

- Die Äpfel schälen, entkernen und in kleine Würfel schneiden.

- Den Zucker in einer (beschichteten) Pfanne schmelzen, die Äpfel mit Zimt und Vanille dazugeben und zirka fünf Minuten leicht köcheln lassen. Nicht zu viel rühren.

- Abkühlen lassen.

- Ofen auf 175 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.

- Den Blätterteig ausrollen und in acht Quadrate teilen.

- Jeweils eine Hälfe des Quadrates mit etwas Apfelmix belegen, dabei den Rand freilassen. Diesen Rand (also zwei Seiten des Quadrats) mit Eigelb bepinseln und das Quadrat zu einem Dreieck falten. Die Seiten mit den Fingern oder einer Gabel festdrücken.

- Eigelb mit Milch verquirlen.

- Die Apfeltaschen mit Eigelb-Milch-Mix bestreichen. Alle Apfeltaschen mit Abstand zueinander auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen.

- Apfeltaschen zirka 18 bis 22 Minuten goldgelb backen.

Melonen-Fächer

Der Fächer sorgt für eine angenehme Abkühlung

Materialien

Papier A4 in Rot (zweimal), Grün und Weiss

Schere

Lineal

Bleistift

Schwarzer Filzstift

Leim

Heisskleber

Eisstiele aus Holz

So geht es

- Zwei 2-Zentimeter breite grüne Streifen (längs) ausschneiden.

- Zwei 1-Zentimeter breite weisse Streifen (längs) ausschneiden.

- Die grünen Streifen oben und unten auf das rote Papier kleben.

- Die weissen Streifen oben und unten direkt an den grünen Streifen kleben (siehe Bild unten).

- Auf der roten Fläche die «Kerne» mit dem Filzstift aufmalen.

- Das Blatt wie eine Ziehharmonika von der schmalen Seite her nach oben falten.

- In der Mitte falten und die beiden aneinanderstossenden Flächen mit Heisskleber zusammenkleben.

- Alles nochmals wiederholen.

- Die beiden Teile mit Heisskleber zusammenkleben.

- Nun nur noch die Eisstiele als Griffe auf die offenen Seiten kleben.

Zaubersand selber machen

Zaubersand (auch kinetischer Sand genannt) selber machen ist super einfach

Materialien

Mehl

Öl (am besten Baby-Öl, wegen dem Duft)

Tasse

Tiefes Backblech

So geht es

- Mehl und Öl im Verhältnis 8:1 mischen. Also acht Tassen Mehl und eine Tasse Öl.

- Kräftig vermengen.

- Falls die Konsistenz noch nicht wie gewünscht ist, einfach nachbessern.

Tipp: Für noch mehr Spass einfach Lebensmittelfarbe oder Glitzer dazu geben.

Fische als Deko

Auch für die Kleinsten eine tolle Bastelidee

Materialien

Papier

Farbstifte

Strohhalme

Schere

Leim

Faden

Nadel

So geht es

- Fischkopf, Flosse und Auge ausschneiden.

- Kopf und Flosse nach Lust und Laune bemalen.

- Das Auge aufkleben.

- Die Strohhalme auf unterschiedliche Längen kürzen.

- Die Fischgräte (Strohhalme) mit dem Faden und der Nadel auffädeln. Am Anfang und Ende etwas Faden übriglassen.

- An das Faden-Ende und den Anfang den Kopf respektive die Flosse kleben.

Text und Fotos: Daniela Hämmerle