Sommer-Highlight

Am Mittwoch, 13. August 2025, lädt der Verschönerungsverein Frick zum beliebten Fricker Strassenfest ein. Ab 18 Uhr ver-wandelt sich die Hauptstrasse in eine lebendige Festmeile. Freuen dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf ein vielfältiges kulinarisches Angebot: Von Fackelspiessen, Grillwürsten und Raclette über Fisch, Kebab, Pizza und Crêpes bis hin zu feinem Kuchen – lokale Vereine sorgen mit Herzblut fürs leiblichs Wohl der Gäs-te. Auch das Getränkeangebot lässt keine Wünsche offen. Nun heisst es, den Termin reservieren und einen stimmungsvollen Sommerabend mitten in Frick geniessen – mit gutem Essen, netten Begegnungen und einmaliger Atmosphäre. Der Eintritt ist frei.

Fricker Strassenfest, Mittwoch, 13. August 2025, ab 18 Uhr; Verschiebedatum bei schlechter Witterung: 14. August. – Eine Verschiebung des Festes wird auf der

Homepage der Gemeinde Frick publiziert (www.frick.ch).