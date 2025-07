Sollen Roboter Steuern zahlen?

DIE WIRTSCHAFT SIND WIR

Niklaus Leemann

Künstliche Intelligenz (KI) wird künftig viele Tätigkeiten übernehmen, die heute von Menschen verrichtet werden. Soll man nun diese KI-Roboter besteuern, um diese Entwicklung zu bremsen und um für den «Schaden» zu bezahlen? Kurz: Brauchen wir eine Robotersteuer? Diese Frage wurde anlässlich des letzten «Fokus Fricktal» aufgeworfen, als es zum grossen fricktalerisch-eidgenössichen Bildungs-Gipfel mit der Gründungsrektorin der neuen Kanti Stein Katrin Brupbacher und dem ETH Präsidenten Joël Mesot kam.

Versuchen wir die Frage mit einem historischen Vergleich zu beantworten. Die aktuell stattfindende Revolution durch KI ist etwa vergleichbar mit der Einführung des Traktors in der Landwirtschaft. Dies führte zu einem Ersatz vieler manueller Tätigkeiten durch die Maschine und somit zum Verlust entsprechender Arbeitsplätze. Der Produktivitätsgewinn legte aber gleichzeitig Arbeitskraft frei, die in neuen wirtschaftlichen Tätigkeitsfeldern eingesetzt werden konnte.

Den Arbeitsplatzabbau damals hätte man durchaus mit einer Steuer auf die Produktivitätsgewinne durch Einsatz des Traktors verhindern können. Landwirte hätten mangels Anreiz auf eine Investition in die Traktorinnovation verzichtet und weiterhin mit hohem Einsatz von Arbeitskraft produziert. Statt heute nur 2,3% wäre immer noch ein Grossteil der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig geblieben. Doch – Sie ahnen es – diese Menschen (beziehungsweise ihre Nachfahren) wären heute weder im Maschinenbau noch in der pharmazeutischen oder in der chemischen Industrie tätig. Schweizer Innovationen und Wohlstandgewinne der letzten rund hundert Jahre wären damals mit der Traktorsteuer frühzeitig abgewürgt worden.

KI ist der Traktor unserer Zeit – lassen wir die Entwicklung zu Gunsten von weiteren Wohlstandsgewinnen zu!

In der Kolumne «Die Wirtschaft sind wir» beschreibt der Ökonom und Unternehmensberater Niklaus Leemann, wie die Wirtschaft fester Bestandteil unserer Gesellschaft und unseres Lebens ist.