Sollberger verstärkt das neurologische Angebot

Seit dem 1. Juni verstärkt Prof. Dr. med. Marc Sollberger die Reha Rheinfelden in einem Teilzeitpensum. «Mit ihm gewinnt die Klinik einen national und international anerkannten Experten für die Früherkennung demenzieller Erkrankungen sowie für Verhaltensneurologie», heisst es in einer Medienmitteilung. Marc Sollberger absolvierte sein Medizinstudium sowie die Facharztausbildung in Neurologie in Bern und Basel. Anschliessend forschte er während zwei Jahren am Memory and Aging Center der University of California in San Francisco, USA. Von Oktober 2009 bis Mai 2026 war Marc Sollberger als Leitender Arzt in der Memory Clinic der Universitären Altersmedizin Felix Platter tätig. Seit Juli 2023 leitete er die Memory Clinic ad interim. Sein klinischer und wissenschaftlicher Schwerpunkt liegt auf der Verhaltensvariante der frontotemporalen Demenz (FTD) sowie verwandten Krankheitsbildern. In der Reha Rheinfelden begleitet Marc Sollberger von ärztlicher Seite die neuropsychologischen Abklärungen. Zudem stärkt er die Kompetenz der Klinik im Bereich kognitiver Störungen und der Verhaltensneurologie. (mgt/nfz)