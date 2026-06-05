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Sollberger verstärkt das neurologische Angebot

  05.06.2026 Rheinfelden

Seit dem 1. Juni verstärkt Prof. Dr. med. Marc Sollberger die Reha Rheinfelden in einem Teilzeitpensum. «Mit ihm gewinnt die Klinik einen national und international anerkannten Experten für die Früherkennung demenzieller Erkrankungen sowie für Verhaltensneurologie», ...

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