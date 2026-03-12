Immobilien
Solide Meisterschaft der Steiner Faustballer

  12.03.2026 Stein, Sport
Die Steiner Faustballer. Foto: zVg
Die 1. Faustballmannschaft des TV Stein spielte 22 Partien in der Kategorie D und konnte dabei 52 Punkte ins Trockene bringen. Mit dieser Ausbeute platzierte sie sich auf dem starken 5. Schlussrang.

Die zweite Equipe mass sich in der Kategorie E mit der Konkurrenz. Mit 45 Punkten aus 24 ...

