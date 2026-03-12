Solide Meisterschaft der Steiner Faustballer

Die zweite Equipe mass sich in der Kategorie E mit der Konkurrenz. Mit 45 Punkten aus 24 ...

Die 1. Faustballmannschaft des TV Stein spielte 22 Partien in der Kategorie D und konnte dabei 52 Punkte ins Trockene bringen. Mit dieser Ausbeute platzierte sie sich auf dem starken 5. Schlussrang.

Die zweite Equipe mass sich in der Kategorie E mit der Konkurrenz. Mit 45 Punkten aus 24 Partien spielte sie eine solide Saison und sicherten sich damit einen Platz im hinteren Mittelfeld, ohne jedoch in den Abstiegskampf verwickelt gewesen zu sein.

Nach einer kurzen Verschnaufpause beginnt im Mai die Sommermeisterschaft und der TV Stein wird mit einem Team auf den Fricktaler Rasenfeldern wieder auf Punktejagd gehen. (ds/)