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Solide Leistungen am Grätu-Cup

  07.05.2026 Wölflinswil, Sport
Elf motivierte Wölflinswiler Turnerinnen der Kategorie 4 nahmen an Grätu-Cup in Gränichen teil. Foto: zVg
Elf motivierte Wölflinswiler Turnerinnen der Kategorie 4 nahmen an Grätu-Cup in Gränichen teil. Foto: zVg

Wölflinswiler Turnerinnen in Gränichen

Am vergangenen Wochenende fand in Gränichen der Grätu-Cup statt. Aus dem Geräteturnen Wölflinswil starteten 16 Turnerinnen in den Kategorien 4 und 5.

Die Wölflinswilerinnen zeigten insgesamt solide ...

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