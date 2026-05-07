Solide Leistungen am Grätu-Cup

Am vergangenen Wochenende fand in Gränichen der Grätu-Cup statt. Aus dem Geräteturnen Wölflinswil starteten 16 Turnerinnen in den Kategorien 4 und 5.

Wölflinswiler Turnerinnen in Gränichen

Am vergangenen Wochenende fand in Gränichen der Grätu-Cup statt. Aus dem Geräteturnen Wölflinswil starteten 16 Turnerinnen in den Kategorien 4 und 5.

Die Wölflinswilerinnen zeigten insgesamt solide Leistungen. Mehrere Turnerinnen konnten sich eine Auszeichnung sichern, was den konstanten Einsatz im Training widerspiegelt. Die Übungen an den Geräten Boden, Sprung, Reck und Ringe sind in den Kategorien 4 und 5 sehr anspruchsvoll.

Samira Hofmann überzeugte am Reck

Eine Auszeichnung erturnte sich Samira Hofmann. Besonders an den Reckübungen wusste sie zu überzeugen und erreichte mit der Note 9.40 ein sehr gutes Resultat. Ihre Übung zeichnete sich durch gute Körperspannung und eine saubere Ausführung aus.

Ebenfalls eine Auszeichnung erhielten Alina Aeschbacher, Ayleen Hofmann, Gabriela Huber, Binia Aeschbacher und Lea Münger. Auch die weiteren Wölflinswiler Geräteturnerinen zeigten gute Leistungen und meisterten ihren Wettkampf mit grossem Einsatz.

Bereit für Aargauer Meisterschaft

Gespannt richtet sich der Blick aller Wölf linswiler Geräteturnerinnen und -turner auf die Aargauer Meisterschaft im Einzelgeräteturnen, die am nächsten Wochenende in Aarau stattfinden. (sb/)