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Solarstrom für alle: Neuer Verein präsentiert sich

  23.04.2026 Rheinfelden

Am Freitag, 1. Mai, findet in der Rheinfelder Altstadt wieder das «Frühlingserwachen» statt. Mit dabei sein wird auch der neue Rheinfelder Verein proLEG, der sich für Lokale Elektrizitätsgemeinschaften (LEG) stark macht. «Das ist eine gute Gelegenheit, allen Menschen ...

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