Solarstrom für alle: Neuer Verein präsentiert sich

Am Freitag, 1. Mai, findet in der Rheinfelder Altstadt wieder das «Frühlingserwachen» statt. Mit dabei sein wird auch der neue Rheinfelder Verein proLEG, der sich für Lokale Elektrizitätsgemeinschaften (LEG) stark macht. «Das ist eine gute Gelegenheit, allen Menschen in Rheinfelden zu zeigen, wo die Sonne daheim ist, denn wir wissen, auf welchen Häusern schon eine Solaranlage montiert ist. Auf einem Übersichtsplan zeigen wir das auf», erklärt Initiant Peter Scholer. Die Planwand steht vor dem Rathaus von 11 Uhr bis 17 Uhr. Darauf ist ersichtlich, dass das «Sonnenerwachen» in Rheinfelden begonnen hat. «Als nächstes könnte der Solarstrom via vZEV oder LEG besser genutzt und verteilt werden, zum Beispiel an den Nachbarn oder innerhalb des Quartiers. Lokale Energiegemeinschaften können so gebildet werden, dass auch Häuser ohne Solarkollektoren mit direktem Solarstrom versorgt werden», so Scholer. «Es ist Zeit für die breite Nutzung der Sonnenenergie für alle, ob mit oder ohne eigene Photo-Voltaik-Anlage.» Am Stand wird ein Flyer mit weiteren Informationen verteilt. (mgt)

www.proleg-rheinfelden.ch