«SolarButterfly» kommt nach Gipf-Oberfrick

Tag der Sonne am Freitag, 26. April

Der «SolarButterfly» ist das grösste solarbetriebene Fahrzeug der Welt. Es handelt sich um einen zehn Meter langen Wohnwagen mit aufklappbaren Solarflügeln, der den Strom für ein Elektroauto liefert, das ihn zieht. Die Idee dahinter: In vier Jahren mit der Kraft der Sonne rund um die Erde fahren und 1000 Schulen besuchen sowie 1000 Lösungen gegen den Klimawandel präsentieren, um zu zeigen: Die Lösungen sind da, und der Wandel ist möglich – weg von den fossilen Treibstoffen, hin zu den erneuerbaren Energien. Der «Schmetterling» fährt selbst ohne Abgase und hat bereits die Hälfte der Strecke hinter sich gebracht – quer durch Europa sowie Nordamerika. Nun kommt er im Rahmen der Tage der Sonne am 26. April nach Gipf-Oberfrick.

Der Erfinder des «SolarButterfly» ist der Luzerner Solarpionier Louis Palmer. Vor 15 Jahren fuhr er als erster Mensch mit einem solarbetriebenen Auto rund um die Erde. Der «SolarButterfly» ist ein eigens von der Hochschule Luzern entwickeltes Gefährt, das als Praxisbeispiel aufzeigt, wie eine Familie heute ohne CO2-Emissionen reisen, leben und arbeiten kann. Das Tiny-House ist zudem das erste Fahrzeug der Welt, das zum gröss-ten Teil aus rezyklierten PET-Flaschen aus dem Ozean hergestellt wurde.

Programm zuerst für die Schule

Der «SolarButterfly» wird am Morgen auf dem Schulareal in Gipf-Oberfrick stehen. Die Schülerinnen und Schüler der Schule Gipf-Oberfrick werden an einem Schulprogramm teilnehmen, unter anderem mit einem Postenlauf und einem Vortrag von Louis Palmer. Die Schüler und Schülerinnen sowie die Eltern werden zu einem späteren Zeitpunkt ausführlicher über diesen Anlass informiert.

Besichtigung mit Informationen für die Öffentlichkeit

Am Nachmittag besteht ab 17 Uhr auf dem Gemeindenplatz die Möglichkeit zur Besichtigung des «Schmetterlings» für die Öffentlichkeit. Interessierte können sich die Referate von Louis Palmer anhören und den Klima-Parcours absolvieren. Die Feuerwehr ermöglicht mit ihrer Drehleiter den Aufstieg in schwindelerregende Höhe und eine Aussicht auf die beiden Photovoltaik-Anlagen auf dem Friedhofsgebäude und dem Kirchendach. Ausserdem wird das Löschen von Bränden bei PV-Anlagen oder Elektroautos erklärt.

Als weiteres Highlight wird ein 26-Tonnen-Elektro-Lastwagen vom Feldschlösschen vorfahren und nach der Absolvierung vom Klima-Parcours oder der Teilnahme am Referat Gratisgetränke zur Verfügung stellen. Unterstützt wird der öffentliche Anlass durch die Gemeinden Frick, Gipf-Oberfrick, Oberhof, Wittnau und Wölflinswil. (mgt)

www.solarbutterfly.org