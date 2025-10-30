Immobilien
Solaraktivitäten gehen weiter

  30.10.2025 Aargau

Die seit 2022 und bis Ende 2025 laufende Solaroffensive des Kantons Aargau soll ohne Unterbruch weitergeführt werden: Der Regierungsrat hat den entsprechenden Verpflichtungskredit von 768 000 Franken für die Jahre 2026 und 2027 verlängert.

Als neue strategische ...

