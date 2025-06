So war die Gemeindeversammlung in Zuzgen

Die Gemeindeversammlung Zuzgen genehmigte den Verpflichtungskredit für den Wasserleitungsringschluss Lohnbergstrasse über 92 000 Franken und stimmte dem neuen Konzessionsvertrag mit der AEW Energie AG sowie der Jahresrechnung 2024 zu. Gutgeheissen wurden unter anderem ein Verpflichtungskredit zur Vorstudie für die Erweiterung des alten Feuerwehrmagazins sowie der Baukredit für die Erschliessung Bummerten über 1 720 000 Franken.

Nachdem an der letzten Gemeindeversammlung der Zusatzkredit für die Fortführung des Erschliessungplanes Rausmatt nach einer längeren Diskussion zurückgewiesen wurde, hat der Gemeinderat gemäss Auftrag eine Offerte für eine Variantenprüfung über 12 000 Franken eingeholt. Da die Varianten bereits im Jahr 2011 geprüft worden waren, hielt der Gemeinderat am Zusatzkredit über 38 000 Franken fest. Nachdem in einem ersten Schritt die beiden Kredite einander gegenübergestellt wurden, hat sich die Versammlung dafür ausgesprochen, erneut über den Zusatzkredit über 38 000 Franken abzustimmen. Dieser wurde nach einer längeren Diskussion abgelehnt. 107 von 605 Stimmberechtigten nahmen an der Einwohner-Gemeindeversammlung teil. (mgt)