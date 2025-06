Bei strahlendem Sonnenschein fand am Wochenende der traditionelle Wettkampf um den Titel des «schnellsten Gipf-Oberfrickers» statt. So viele Kinder wie noch nie wollten in diesem Jahr ihre Schnelligkeit unter Beweis stellen. Es gab über 170 Anmeldungen. Teilnehmen durften alle ...

Bei strahlendem Sonnenschein fand am Wochenende der traditionelle Wettkampf um den Titel des «schnellsten Gipf-Oberfrickers» statt. So viele Kinder wie noch nie wollten in diesem Jahr ihre Schnelligkeit unter Beweis stellen. Es gab über 170 Anmeldungen. Teilnehmen durften alle Kinder der Jahrgänge 2011 bis 2023.

Um faire Bedingungen zu schaffen, wurden die Läuferinnen und Läufer in verschiedene Kategorien eingeteilt. Dort gaben sie ihr Bestes und kämpften um Hundertstelsekunden. Am Ende durften sich zwei besonders freuen: Medea Schraner holte sich den Titel als «schnellste Gipf-Oberfrickerin», während Fabio Severino als «schnellster Gipf-Oberfricker» durchs Ziel sprintete. Neben den Einzelläufen wurde auch ein Klassenwettbewerb ausgetragen. Hier bewiesen die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4B den stärksten Teamgeist und die schnellsten Beine. Mit ihrer geschlossenen Mannschaftsleistung durften sie am Ende stolz den Scheck für die Klassenkasse entgegennehmen. Ein weiteres Highlight wartete zum Schluss: Bei der Verlosung der Startnummern hatten alle Kinder noch einmal die Chance, attraktive Preise zu gewinnen. Damit niemand leer ausging, durfte sich jedes Kind zudem über einen kleinen Trostpreis freuen. Bei besten Bedingungen mit Sonnenschein und angenehmen Temperaturen war die Veranstaltung ein voller Erfolg. Die Veranstalter dankten den zahlreichen Sponsoren, die diesen Anlass erst möglich machten. (mgt/nfz)