So stösst Wegenstetten aufs 2025 an

Der Gemeinderat hat den Neujahrsapéro auf Sonntag, 5. Januar, festgelegt. Die Bevölkerung ist herzlich dazu eingeladen. Der Anlass findet in der Mehrzweckhalle statt. Nach der Eröffnung um 11 Uhr wird Gemeindeammann Felix Wendelspiess einige Worte an die Anwesenden richten. Der anschliessende Apéro wird bis 13 Uhr dauern und musikalisch umrahmt. «Nutzen Sie die Gelegenheit, um neue Kontakte zu knüpfen, sich kennen zu lernen und ungezwungene Gespräche zu führen», heisst es in einer Mitteilung. «Der Gemeinderat freut sich darauf, mit vielen langjährigen und auch kürzlich zugezogenen Dorfbewohnern auf das neue Jahr anzustossen.» (mgt)