So sehen Sieger aus: U15 steigt ins Inter auf

Vor einer Woche gewannen die Jungs der U15 zuhause mit 14 Toren mehr auf dem Konto ...

Bald warten neue Gegner und das hat sich die U15 der SG Möhlin/Magden gleich selbst erarbeitet: Mit dem Einzug ins Inter. Sie gewinnen auch das zweite Aufstiegsspiel auswärts gegen BSV Stans.

Vor einer Woche gewannen die Jungs der U15 zuhause mit 14 Toren mehr auf dem Konto und konnten mit viel Selbstvertrauen nach Stans reisen. Die Anfangsnervosität gegen die Innerschweizer verf log mit zunehmender Spieldauer und zur Pause stand es 22:15 für die Fricktaler.

Zwar verkürzten die Gastgeber in der 37. Minute nochmals auf einen Vier-Tore-Rückstand, danach drehten die Führenden aber wieder auf und hielten den Vorsprung bei sieben, acht Toren im Plus. Am Ende gewannen die Fricktaler mit 46:38.

Mit diesem zweiten Sieg innert Wochenfrist sicherten sich die Junioren von Marco Ruf lin und Ernst Hürbin den Aufstieg ins Inter und spielen das nächste halbe Jahr höherklassig.

Vorbildlich für dieses Ziel gearbeitet

Das Trainerduo Ruflin/Hürbin sagt dazu, dass man sehr stolz auf die Jungs sei. Diese hätten in den letzten Wochen vorbildlich für das definierte Ziel gearbeitet und sich nun mit dem souveränen Aufstieg belohnt. Die beiden Trainer betonen zudem, dass es extrem Spass bereite, mit diesen U15-Junioren zu arbeiten, man erkenne eine verschworene Einheit und alle möchten besser werden. Und weiter: «Wir freuen uns jetzt auf neue Gegner, auf sportlich herausfordernde Aufgaben, die wir aber gemeinsam anpacken werden und hoffen, dass wir künftig auch im Inter Erfolge feiern können.» (mgt)

SG Möhlin/ Magden mit:

Schneider (7/33, 22%), Ganic (3/5, 20%); Ruf (3), Epp (1), Thonke (2), Martin (8), Steffen (2), Di Matteo (1), Staub (5), Beck (4), Rauschenbach, Milovanovic (4), Baur (5), Rüedi (5), Stauffer (3).