So nah wie möglich am Original

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  20.07.2026 Persönlich
Bei Matthias Lehner dreht sich fast alles um Pfeil und Bogen. Foto: Petra Schumacher
Bei Matthias Lehner dreht sich fast alles um Pfeil und Bogen. Foto: Petra Schumacher

Matthias Lehner hat ein Hobby, das fast zur Lebensaufgabe geworden ist – er schiesst den Pfeil, um die Qualität des von ihm gebauten Bogen zu testen, interessiert sich für die geschichtlichen Hintergründe vom Pfeilbogen und hat eine Sammlung von Raritäten aufgebaut, die museumswürdig ...

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