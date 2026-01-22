So klingt der Kids-Day

Spektakuläre Töne, leuchtende Augen: «Das isch Musig»

Die Musikschule Möhlin, die Jugendmusik und die Musikgesellschaft feierten gemeinsam den ersten Kids-Day: Ein aufregender Gemeinschaftsanlass, der sowohl die Kinder als auch die Eltern begeisterte. Das Ziel vergangenen Sonntag war klar: Den Kindern das Musizieren näherzubringen und sie in die wunderbare Welt der Blasinstrumente einzuführen.

Nach der Eröffnung von «POWER-BRASS» –einem Blechbläserensemble bestehend aus Musikschülern – durften die Kinder in die Workshops strömen. Sie hatten die Möglichkeit, eigene Flaschenflöten zu bauen, ein Oboen-Rohr herzustellen oder eine Schlauchtrompete zu kreieren. Einfache Materialien verwandelten sich in beeindruckende Musikinstrumente, und die Kinder waren begeistert von ihrem eigenen Schaffensprozess. Neben den Workshops gab es spannende Wettbewerbe. Bei einem durften die Kinder schätzen, wie viel Wasser in ein Euphonium passt oder wie lange ein Kornett ist, wenn man es aufrollen würde.

Auch der Wettbewerb um den längsten Klarinettenton sorgte für jede Menge Spass und Spannung. Hier konnten die Kinder ihre Atemtechnik ausprobieren und sich gegenseitig anfeuern.Während die Kinder in den Workshops und Wettbewerben beschäftigt waren, hatten die Eltern die Gelegenheit, sich am Infostand über die verschiedenen Angebote der Musikschule zu informieren.

Den krönenden Abschluss des Kids-Days bildete eine liebevoll gestaltete Bilderbuchgeschichte, die musikalisch von der Jugendmusik (JUMU) und der Musikgesellschaft (MGM) umrahmt wurde. Der erste Kids-Day war ein voller Erfolg! Es war nicht nur eine Gelegenheit für die Kinder, die Freude am Musizieren zu entdecken, sondern auch eine Plattform für die Eltern, sich über die vielfältigen musikalischen Angebote zu informieren. (mgt)