Die jungen Fasnächtler treiben es bunt

  13.02.2026 Rheinfelden

Was für ein Spass. Am Freitagmorgen ist in Rheinfelden die Schulfasnacht gefeiert worden – und wie. Rund 650 Schülerinnen und Schüler sowie die Rheinfelder Guggenmusiken zogen fröhlich und lautstark durch die Gassen. Es war der grösste Schulfasnachts-Umzug seit vielen Jahren. Die Kinder haben sich zusammen mit ihren Lehrpersonen so richtig ins Zeug gelegt, um die Fasnacht ins Städtchen zu bringen. Joël Lässer, Präsident der Fasnachtsgesellschaft Rheinfelden und Stadtrat, war sichtlich begeistert. Die Zukunft der Fasnacht scheint gesichert. (vzu) 

 

Image Title

