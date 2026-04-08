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So gefragt wie nie

  08.04.2026 Rheinfelden
Die Kinderkleiderbörse in Rheinfelden stösst jeweils auf sehr grosses Interesse. Foto: zVg
Die Kinderkleiderbörse in Rheinfelden stösst jeweils auf sehr grosses Interesse. Foto: zVg

Die Nachfrage nach getragenen Kinderkleidern und -schuhen steigt in Rheinfelden seit mehreren Jahren wieder kontinuierlich an. Die Frühlingskinderkleiderbörse ging kürzlich am neuen Standort über die Bühne.

Der Familienverein Rheinfelden organisiert zweimal ...

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