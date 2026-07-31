So feiert Rheinfelden den 1. August

Stadt und Tourismus Rheinfelden laden zur Bundesfeier auf dem Kurbrunnenareal, wo die Besucherinnen und Besucher ein Festprogramm für Gross und Klein erwartet.

Gaby Gerber als Festrednerin

Ab 18 Uhr laden diverse Verpflegungsstände zum Geniessen und Verweilen ein. Um 18.45 Uhr beginnt die Feier mit der offiziellen Begrüssung durch Moderator Roland Graf, Stadtführer von Rheinfelden. Durch den Abend begleiten «Angelo Pisano & Band» mit Songs aus der Schweiz und der ganzen Welt. Das «Sunnebergchörli» sorgt mit seinem Gesang für feierliche Stimmung. «Dieses Jahr dürfen wir Gaby Gerber, Leiterin Kommunikation der Brauerei Feldschlösschen, als Festrednerin begrüssen», heisst es in einer Mitteilung. Um 21.45 Uhr startet der beliebte Lampionumzug für Klein und Gross, welcher durch die Altstadt führt. Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Rheinfelden werden dazu aufgerufen, die Häuser mit Fahnenschmuck zu beflaggen und so zu einer stimmigen 1. August-Atmosphäre beizutragen. «Auch ohne Feuerwerk freuen wir uns darauf, gemeinsam mit zahlreichen Gästen den Nationalfeiertag auf der Kurbrunnenanlage zu feiern», heisst es in der Mitteilung von Tourismus Rheinfelden. Das detaillierte Programm des Abends im Internet.

(mgt)

www.tourismus-rheinfelden.ch