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So feiert Rheinfelden den 1. August

  31.07.2026 Rheinfelden
Blick aufs Kurbrunnenareal. Foto: zVg
Blick aufs Kurbrunnenareal. Foto: zVg

Stadt und Tourismus Rheinfelden laden zur Bundesfeier auf dem Kurbrunnenareal, wo die Besucherinnen und Besucher ein Festprogramm für Gross und Klein erwartet.

Gaby Gerber als Festrednerin
Ab 18 Uhr laden diverse Verpflegungsstände zum Geniessen und Verweilen ein. ...

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