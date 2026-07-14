So eine verrückte Sache diese verrückten Stühle

Die kreativen Stühle in Laufenburg wurden mit viel Freude von zahlreichen Frauen und Männern gestaltet. Ohne sich dabei selbst in den Vordergrund zu rücken, haben all diese Personen bei der diesjährigen Sommeraktion mitgewirkt. Ihre fantasievollen Kreationen in beiden Laufenburger Altstädten ...

Die kreativen Stühle in Laufenburg wurden mit viel Freude von zahlreichen Frauen und Männern gestaltet. Ohne sich dabei selbst in den Vordergrund zu rücken, haben all diese Personen bei der diesjährigen Sommeraktion mitgewirkt. Ihre fantasievollen Kreationen in beiden Laufenburger Altstädten sorgen für besondere Hingucker. Sie laden zum Geniessen, Staunen und auch immer wieder zum Nachdenken ein.

Nachdenklich stimmt leider der Umstand, dass bereits einige der schönen Stühle mutwillig zerstört wurden. Schade für all diejenigen, die sich die Mühe gemacht haben, und schade auch für alle jene, welche die kreativen Sommeraktionen zu schätzen wissen und sie geniessen möchten. (sh)