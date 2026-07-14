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So eine verrückte Sache diese verrückten Stühle

  14.07.2026 Brennpunkt
Fotos: Susanne Hörth
Fotos: Susanne Hörth

Die kreativen Stühle in Laufenburg wurden mit viel Freude von zahlreichen Frauen und Männern gestaltet. Ohne sich dabei selbst in den Vordergrund zu rücken, haben all diese Personen bei der diesjährigen Sommeraktion mitgewirkt. Ihre fantasievollen Kreationen in beiden Laufenburger Altstädten ...

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