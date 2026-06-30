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Sämtliche Traktanden genehmigt

  30.06.2026 Zuzgen

An der Einwohnergemeindeversammlung konnte der Gemeinderat 46 von 608 Stimmberechtigten begrüssen. Das Protokoll sowie die drei Kreditabrechnungen für die Projektierung der Erschliessung Bummerten, die Projektierung der Sanierung der unteren Lohnbergstrasse/vorderen Schulstrasse sowie ...

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