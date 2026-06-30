Sämtliche Traktanden genehmigt

An der Einwohnergemeindeversammlung konnte der Gemeinderat 46 von 608 Stimmberechtigten begrüssen. Das Protokoll sowie die drei Kreditabrechnungen für die Projektierung der Erschliessung Bummerten, die Projektierung der Sanierung der unteren Lohnbergstrasse/vorderen Schulstrasse sowie ...

An der Einwohnergemeindeversammlung konnte der Gemeinderat 46 von 608 Stimmberechtigten begrüssen. Das Protokoll sowie die drei Kreditabrechnungen für die Projektierung der Erschliessung Bummerten, die Projektierung der Sanierung der unteren Lohnbergstrasse/vorderen Schulstrasse sowie den Erschliessungsplan Untere Rausmatt–Oberdorf konnten zügig behandelt werden.

Nach einer kurzen Fragerunde wurden die Jahresrechnung 2025 sowie die Anpassung des Stellenplans für den Abfallverband GAF im Personalreglement der Gemeinde Zuzgen genehmigt. Ebenfalls diskussionslos genehmigt wurde der Dienstbarkeitsvertrag mit der AEW Energie AG zur Begründung eines Baurechts für eine Niederspannungs-Kabelkabine im Kohliberg. (mgt)