SLRG FRICKTAL MIT DREI PODESTPLÄTZEN IN LANGNAU

Am vergangenen Samstag reisten die Schwimmer der SLRG Fricktal nach Langnau im Emmental. Auf dem Programm des Teamwettkampfs die Puppenstaffel, die Flossenstaffel, die Gurtretterstaffel sowie die Hindernisstaffel. Diese Disziplinen fordern neben schwimmerischen Fähigkeiten auch Kraft, Ausdauer, Technik und eine gute Abstimmung innerhalb der Teams. Für einige der Jüngsten war es der erste Wettkampf. Trotz der neuen Situation zeigten sie eine starke Leistung und wurden mit dem 3. Platz belohnt. Auch bei den Mädchen war die SLRG Fricktal mit zwei Teams vertreten. Ein Team erreichte den 8. Rang, während das zweite Team mit einer überzeugenden Leistung den 3. Platz erkämpfte. Bei den Jungs konnte sich das Team der SLRG Fricktal ebenfalls über einen 3. Platz freuen. (mgt)