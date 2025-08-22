Skulpturen, Bilder, Geschichten

Heute Freitag beginnt um 17 Uhr in der Johanniterkapelle Rheinfelden eine Ausstellung mit einem vielfältigen Rahmenprogramm. Zu sehen sind Skulpturen aus Holz, Stein, Gips und Ton von Urs Moser und Bilder und Installationen von Peter Heusi (die NFZ berichtete). Die Vernissage morgen ...

Heute Freitag beginnt um 17 Uhr in der Johanniterkapelle Rheinfelden eine Ausstellung mit einem vielfältigen Rahmenprogramm. Zu sehen sind Skulpturen aus Holz, Stein, Gips und Ton von Urs Moser und Bilder und Installationen von Peter Heusi (die NFZ berichtete). Die Vernissage morgen Samstag um 16 Uhr wird umrahmt von einer Kunstbetrachtung und Musik. Am Sonntag um elf Uhr geht es weiter mit Geschichten von Brigitta Troller und Musik von Ines Rikli. Auch in der folgenden Woche wird die Ausstellung von Kulturevents umrahmt, so unter anderem am Sonntag, 31. August, mit einer Lesung von Beatrice Meyer und Herbert Knutti. (mgt)