Skulpturen, Bilder, Geschichten

  22.08.2025 Rheinfelden

Heute Freitag beginnt um 17 Uhr in der Johanniterkapelle Rheinfelden eine Ausstellung mit einem vielfältigen Rahmenprogramm. Zu sehen sind Skulpturen aus Holz, Stein, Gips und Ton von Urs Moser und Bilder und Installationen von Peter Heusi (die NFZ berichtete). Die Vernissage morgen ...

