Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

SKIWEEKEND DTV UND TV WÖLFLINSWIL

  10.03.2026 Wölflinswil
Foto: zVg
Foto: zVg

Kürzlich machte sich der TV/DTV Wölflinswil auf ins Skiweekend nach Grüsch-Danusa. Dort angekommen, ging es direkt mit der Gondel hinauf zur Bergstation, wo sich die Jugendherberge befand. Kaum oben angekommen, ging es für die meisten direkt auf die Skipiste. Einige ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote