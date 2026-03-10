SKIWEEKEND DTV UND TV WÖLFLINSWIL

Kürzlich machte sich der TV/DTV Wölflinswil auf ins Skiweekend nach Grüsch-Danusa. Dort angekommen, ging es direkt mit der Gondel hinauf zur Bergstation, wo sich die Jugendherberge befand. Kaum oben angekommen, ging es für die meisten direkt auf die Skipiste. Einige ...

Kürzlich machte sich der TV/DTV Wölflinswil auf ins Skiweekend nach Grüsch-Danusa. Dort angekommen, ging es direkt mit der Gondel hinauf zur Bergstation, wo sich die Jugendherberge befand. Kaum oben angekommen, ging es für die meisten direkt auf die Skipiste. Einige entschieden sich jedoch dafür, den Tag etwas gemütlicher anzugehen. Sie liessen das Skifahren aus und machten es sich im Après-Ski-Bereich bequem. Am Abend gab es ein gemeinsames Abendessen und anschliessend wurde noch in einer eigens für sie geöffneten Bar angestossen. Am nächsten Morgen ging ein Teil der Gruppe nochmals auf die Skier und die anderen nahmen es eher gemütlich. Am späteren Nachmittag ging es dann wieder zurück nach Wölflinswil. (mgt)