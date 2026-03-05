SKICLUB FRICK CLUBMEISTERSCHAFTEN

Pünktlich fiel der Startschuss zur diesjährigen Meisterschaft des Skiclubs Frick in diversen Kategorien. In den gemischten Kinderklassen setzten sich die Mädchen durch: Ronja in der Kategorie K1 (6–10 Jahre) und Fiona in der K2 (11–15 Jahre). Besonders packend verlief ...

Pünktlich fiel der Startschuss zur diesjährigen Meisterschaft des Skiclubs Frick in diversen Kategorien. In den gemischten Kinderklassen setzten sich die Mädchen durch: Ronja in der Kategorie K1 (6–10 Jahre) und Fiona in der K2 (11–15 Jahre). Besonders packend verlief das Rennen bei den Damen. Mona holte sich den Sieg mit einem hauchdünnen Vorsprung vor Loreen, Sonja komplettierte das Podest auf Rang drei. Bei den Herren triumphierte Martin vor Michel und Kurt. Als schnellster Snowboarder des Tages wurde Dominik gefeiert, gefolgt von Oksana auf Platz zwei. (mgt)