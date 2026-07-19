Sizilianische Liederkunst

Der italienische Liedermacher Pippo Pollina kommt am Sonntag, 26. Juli, mit dem Palermo Acoustic Quintet im Rahmen der Kulturtage «Fliessende Grenzen» nach Laufenburg.

Pippo Pollina ist ein Mann der Gegensätze – ein Wanderer zwischen den Welten. Als politisch engagierter Journalist deckte er einst die Verstrickungen der Mafia auf, bevor er sich der Musik zuwandte. Heute lebt er zwischen Sizilien und der Schweiz und lässt seine politische Haltung und persönlichen Erfahrungen nicht nur in seine poetische Musik, sondern auch in seine Romane fliessen.

Mit über 4000 Konzerten und mehr als 35 Jahren Bühnenerfahrung zählt Pollina zu den profiliertesten Stimmen der europäischen Liedermacherszene. Gemeinsam mit dem Quintett präsentiert er einen Abend voller Poesie, musikalischer Vielfalt und intensiver Klangfarben.

Lyrische Balladen und poetische Protestlieder gehören genauso zum Programm wie mitreissende rockige Nummern – stets getragen von Pollinas rau-sonorer Stimme und sensibler Sprache. Zwischen den Stücken erzählt er persönliche Anekdoten und reflektiert, wodurch eine direkte, intime Verbindung zum Publikum entsteht. Pollinas Werk ist geprägt von Begegnungen mit internationalen Künstlern wie Georges Moustaki, Franco Battiato, Inti Illimani oder Konstantin Wecker und steht für musikalische Offenheit und grenzüberschreitende Zusammenarbeit – ein zentraler Gedanke der Kulturtage.

Ein Abend für langjährige Fans und alle, die die berührende Mischung aus Poesie, Engagement und musikalischer Finesse erstmals erleben möchten. (mgt)

Datum: Sonntag, 26. Juli 2026,

Ort: Stadthalle Laufenburg, Beginn: 19 Uhr