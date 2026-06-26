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SISSLER PONTONIERE AN DEN SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN

  26.06.2026 Fricktal
Foto: zVg
Foto: zVg

Die Sissler Pontoniere starteten vergangenes Wochenende an der Pontonier-Schweizermeisterschaft in den Kategorien C, D und F. Für die Jungpontoniere war dies ein reguläres Wettfahren, da ihre Schweizermeisterschaft später in Wynau stattfindet.

Beim ersten Wettkampf am ...

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