SISSLER PONTONIERE AN DEN SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN

Die Sissler Pontoniere starteten vergangenes Wochenende an der Pontonier-Schweizermeisterschaft in den Kategorien C, D und F. Für die Jungpontoniere war dies ein reguläres Wettfahren, da ihre Schweizermeisterschaft später in Wynau stattfindet.

Die Sissler Pontoniere starteten vergangenes Wochenende an der Pontonier-Schweizermeisterschaft in den Kategorien C, D und F. Für die Jungpontoniere war dies ein reguläres Wettfahren, da ihre Schweizermeisterschaft später in Wynau stattfindet.

Beim ersten Wettkampf am Freitagabend zog plötzlich ein starker Wind auf, weshalb der Wettkampf kurzzeitig unterbrochen werden musste. Danach konnte er ohne weitere Unterbrechungen fortgesetzt werden. Am Sonntagmorgen absolvierten die Jungpontoniere der Kategorie 1 bei besten Bedingungen einen hervorragenden Parcours. Beim Rangverlesen am Abend gab es dann Grund zur Freude: Trotz der schwierigen Wetterbedingungen erreichten die Sissler als Sektion den 6. Platz und gewannen damit einen Goldkranz. (mgt)