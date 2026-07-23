Sisslebrücke in Oeschgen wird saniert

Die Sperrung dauert vom 24. August 2026 bis voraussichtlich Ende Oktober 2026. Der motorisierte Individualverkehr wird über Frick umgeleitet. Die Buslinie 134 kann während der Sperrung der Brücke nur noch die Haltestelle Brückenwaage in Oeschgen anfahren.

Die Kantonsstrasse (K465) durch die Oeschger Vorstadt sowie ein Teil der Kantonsstrasse (K292) vom Kreisel Lidl bis zum Grundwasserpumpwerk beim Zirkusareal wird saniert. Teil davon ist die Brücke über die Sissle zwischen Oeschgen Vorstadt und Oeschgen Dorf. Die Brücke wird für die Sanierung vom 24. August 2026 bis voraussichtlich Ende Oktober 2026 gesperrt. «Um den ersten Teil der Strassensanierung auszuführen, nämlich die Sanierung der Brücke über die Sissle, ist eine Sperrung unumgänglich. Aufgrund der Platzverhältnisse ist es nicht möglich, die Baugeräte und Baugerüste aufzustellen und gleichzeitig den Verkehr über die Brücke zu führen», erklärt der Projektleiter Philipp Kohler. Auf der Brücke werden die Geländer, der Fahrbahnbelag und auch ein Teil der Betonstruktur mit Wasserhöchstdruck entfernt. Die Spannkabel in der Brücke und die Widerlager unter der Brücke, welche mutmasslich in einem guten Zustand sind, werden eingehend untersucht. Die Konsolköpfe rechts und links der Fahrbahn werden mit einem Spezialbeton ausgebildet. Die Brückenunterseite wird mit einem Schutz versehen ( Tiefen hyd rophobier u ng). Die Brücke erhält eine neue Abdichtung und einen Fahrbahnbelag aus Gussasphalt. Zum Schluss werden auf die neuen Konsolköpfe der Norm entsprechende Geländer angebracht.

Umleitungen für Bus und motorisierten Verkehr

Während der Bauzeit wird der motorisierte Verkehr über Frick umgeleitet. Fussgängerinnen, Fussgänger und Velofahrende nutzen die angrenzende Fussgängerbrücke. Die Buslinie 134 Stein-Säckingen Bahnhof bzw. Frick Bahnhof bedient die Haltestellen Frick Unterdorf, Frick Neumatt, Oeschgen Hinterdorf und Oeschgen Gemeindehaus nicht mehr. In Oeschgen kann einzig die Haltestelle Brückenwaage angefahren werden. Dort wendet der Bus und kehrt auf die Kantonsstrasse (K292) zwischen Eiken und Frick zurück.

(mgt)