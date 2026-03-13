Immobilien
Sinkende Mitgliederzahlen bei den Aargauer Landfrauen

  13.03.2026 Aargau
Die Kantonalpräsidentin des Aargauischen Landfrauenverbands, Andrea Hochuli, führte durch die Versammlung.
Am Mittwochnachmittag führte der Aargauische Landfrauenverband die 97. Delegiertenversammlung in Magden durch. Gastgeberinnen waren die Landfrauen des Bezirks Rheinfelden.

Janine Tschopp

Dieses Jahr fungierten die Landfrauen des Bezirks Rheinfelden als Gastgeberinnen und ...

