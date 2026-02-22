Immobilien
Sinfonische Ekstase

  22.02.2026 Rheinfelden
Der Solist Christoph Croisé ist einer der vielseitigsten Cellisten seiner Generation. Foto: zVg
Der Solist Christoph Croisé ist einer der vielseitigsten Cellisten seiner Generation. Foto: zVg

Das argovia philharmonic gastiert am Freitag, 24. April, zum zweiten Mal in dieser Saison mit einem Sinfoniekonzert in Rheinfelden – erstmals in der Stadtkirche St. Martin. Unter der Leitung des neuen Chefdirigenten Josep Vicent erklingen Werke von Prokofjew, Weinberg und Beethoven.

