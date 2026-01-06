Sind die Aargauer Bars sicher?

Im Nachgang zur Brandkatastrophe in einem Lokal in Crans-Montana reicht die Rheinfelder GLP-Grossrätin Béa Bieber eine Interpellation ein. Sie will wissen, wie sicher die Bars im Aargau sind.

In der Neujahrsnacht vom 1. Januar 2026 kam es in Crans-Montana (VS) zu einer schweren Brandkatastrophe in einem stark frequentierten Ausgeh-Lokal. Dabei starben 40 Personen, über 100 Personen wurden teilweise schwer verletzt; die Brandursache wird ermittelt. Im Zusammenhang mit dem Ereignis werden Fragen zu Überbelegung, Fluchtwegen und Brandschutzvorkehrungen sowie zum Sicherheitskonzept und dessen Kontrolle diskutiert. «Auch im Kanton Aargau sind Bars und Clubs wichtige Orte des gesellschaftlichen Lebens. Gleichzeitig bestehen legitime öffentliche Interessen an Sicherheit, Ordnung, Jugendschutz, Brandund Personensicherheit sowie an wirksamen, rechtsgleichen Kontrollen», schreibt die Rheinfelder GLP-Grossrätin Béa Bieber in einer Interpellation, die sie heute Dienstag im Kantonsparlament in Aarau einreichen will.

Schwerpunktkontrollen geplant?

Der Kanton Aargau verfüge über einschlägige Rechtsgrundlagen, namentlich das Gastgewerbegesetz sowie das Polizeigesetz. Das Gastgewerbegesetz enthält unter anderem Bestimmungen zum Schutz der Jugend, zur Abgabe von Alkohol und zu Öffnungszeiten sowie zu Vollzug, Sanktionen und Schliessung. Das Polizeigesetz regelt Auftrag und Zuständigkeiten von Kanton und Gemeinden zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Aufgaben der Kantonspolizei und der Gemeinden. Vor diesem Hintergrund möchte Bieber vom Regierungsrat wissen, wie im Kanton Aargau die Zuständigkeiten für Kontrollen und Auflagen bei Bars/Clubs zwischen Kanton und Gemeinden geregelt sind. Weiter fragt sie, welche Rolle die Kantonspolizei im Bereich Beratung/Unterstützung der Gemeinden in Sicherheitsfragen sowie bei Grossereignissen in Ausgehbetrieben spielt. Zusätzlich möchte sie erfahren, wie viele Kontrollen in den letzten drei Jahren im Kanton Aargau in Bars und Clubs durchgeführt wurden. Schliesslich fragt sie: «Plant der Regierungsrat kurzfristig Schwerpunktkontrollen in Bars und Clubs mit Fokus auf Personensicherheit, Fluchtwege und Belegung?» (vzu)