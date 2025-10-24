Sind Bilder mit allem verbunden?

Nach einer zweijährigen Pause organisiert der Verein Dorf Plus in diesem Jahr wieder eine Kunstausstellung und knüpft damit an eine langjährige lokale Tradition an. Anlässlich der Vernissage vom 18. Oktober präsentierte ...

Ausstellung mit Werken von Agnes Barmettler

Nach einer zweijährigen Pause organisiert der Verein Dorf Plus in diesem Jahr wieder eine Kunstausstellung und knüpft damit an eine langjährige lokale Tradition an. Anlässlich der Vernissage vom 18. Oktober präsentierte die Künstlerin Agnes Bar-mettler ihre vielfältigen Werke im Alten Gemeindehaus Wölf linswil. Die schlichten, atmosphärischen Räume waren bis auf den letzten Platz gefüllt – ein Zeichen für das grosse Interesse an der Kunstschaffenden, die seit den 1990er-Jahren in Wölf linswil lebt und arbeitet.

Nach der Begrüssung durch Yvonne Bieri vom Verein Dorf Plus, die die Ausstellung gemeinsam mit der Künstlerin organisierte, würdigte Patricia Bieder, Kunsthistorikerin, in einer eindrück lichen Laudatio das vielfältige Werk und das bewegte Leben von Agnes Barmettler. Für die stimmungsvolle musikalische Begleitung sorgte Philip Treier am Akkordeon.

Die Ausstellung ist weiterhin wie folgt geöffnet: 25./26. Oktober sowie 1./2. November, jeweils von 13 bis 16 Uhr, im Alten Gemeindehaus Wölflinswil.

Am 25. Oktober kann der Besuch der Ausstellung mit dem gleichzeitig stattfindenden, traditionellen Herbstmärt in Wölflinswil verbunden werden. (mgt)