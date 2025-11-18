Sina Kaufmann zaubert weiter

Nachdem Sina Kaufmann aus dem Geräteturnen Wölflinswil am vorletzten Wochenende den Schweizermeistertitel im Einzelgeräteturnen erturnt hatte, gewann sie nun mit dem Team Aargau auch die Schweizermeisterschaft im Mannschaftsgeräteturnen in Aarau.

Nachdem Sina Kaufmann aus dem Geräteturnen Wölflinswil am vorletzten Wochenende den Schweizermeistertitel im Einzelgeräteturnen erturnt hatte, gewann sie nun mit dem Team Aargau auch die Schweizermeisterschaft im Mannschaftsgeräteturnen in Aarau.

Die jeweils fünf besten Turnerinnen des Kantons können sich für die Schweizermeisterschaft im Mannschaftsgeräteturnen qualifizieren und treten dann gemeinsam als Team zur Schweizermeisterschaft an. Die Turnerinnen des Kantons Aargau gehörten dieses Jahr zu den Favoritinnen der Kategorie Damen, zeigten doch alle fünf Turnerinnen bereits an der Einzelschweizermeisterschaft konstant gute Leistungen.

Dominanz

Sina Kaufmann gelang auch an diesem Samstag ein aussergewöhnlich starker Wettkampf. Sie turnte an allen vier Geräten – Sprung, Boden, Reck, Schaukelringen – ihre sehr anspruchsvollen Übungen technisch einwandfrei, mit perfekter Körperspannung und viel Freude. An allen vier Geräten erturnte sie die Note 9.600, was zu einer Gesamtpunktezahl von 38.400 führte. Mit dieser hohen Punktezahl dominierte sie die Gesamtrangliste von über 90 Turnerinnen und zeigte, dass sie verdient vergangene Woche den Schweizermeistertitel im Einzelgeräteturnen geholt hatte.

Nachdem auch die anderen vier Aargauer Turnerinnen starke Leistungen durch den ganzen Wettkampf gezeigt hatten und sich die Stimmung im Team durch Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung bestärkte, konnte sich das Team Aargau gegen die Konkurrentinnen durchsetzen und gewann verdient die Goldmedaille. Die Begeisterung und Freude über den Doppelschweizermeistertitel sind für Sina Kaufmann und das Geräteturnen Wölf linswil riesig. (mgt)