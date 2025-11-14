Sina Kaufmann ist Schweizer-Meisterin

Sina Kaufmann zeigte an den Schweizer Meisterschaften im Einzelgeräteturnen in Delémont am vergangenen Sonntag einen fehlerfreien Wettkampf. Die Wöflinswilerin holte sich damit den Schweizer Meistertitel.

Nur die jeweils besten Turnerinnen des Kantons können sich für die Schweizer Meisterschaft qualifizieren und müssen sich während der Wettkampfsaison gegen zahlreiche Turnerinnen des Kantons durchsetzen. Sina Kaufmann vom Geräteturnen Wölflinswil zeigte während der ganzen Saison hervorragende Wettkämpfe und zählte aufgrund konstant hoher Leistungen zu den Favoritinnen auf den Schweizer Meistertitel in der Kategorie Damen.

Maximalnote 10,000

An ihrem Startgerät, dem Sprung, gerieten ihr zwei ausgezeichnete Sprünge. Am zweiten Gerät, dem Reck, turnte Sina Kaufmann eine Glanzleistung. Im Verhältnis zu ihren Konkurrentinnen turnte sie sehr anspruchsvolle Übungen mit korrekter Technik und perfekter Körperspannung. Mit der Note 10,000 erhielt sie die Maximalnote. Nun war die Spannung in der Turnhalle in Delémont riesig. Die zahlreichen mitgereisten Fans aus Wölflinswil feuerten Sina Kaufmann lauthals an. Auch am Boden glückten ihr die Überschläge und Saltos einwandfrei und sie erhielt mit der Note 9,700 die beste Note aller Turnerinnen. Nachdem auch die Übung an den Schaukelringen ausgezeichnet gelungen war, war klar, dass Sina Kaufmann zuoberst auf dem Podest stehen würde. Sina Kaufmann erreichte eine Gesamtpunktezahl an allen vier Geräten von 38,900. Eine solch hohe Gesamtpunktezahl wird an Schweizer Meisterschaften selten erreicht. Es kommt auch nicht oft vor, dass eine Turnerin einen so grossen Vorsprung (1,050 Punkte) auf die Mitkonkurrentinnen hat. Mit der Goldmedaille ging ein Traum für Sina Kaufmann in Erfüllung.

Medaillenchancen für nächstes Wochenende

Bereits am nächsten Wochenende wird Sina Kaufmann bei den Schweizer Meisterschaften im Mannschaftsgeräteturnen mit den anderen Aargauer Turnerinnen wieder im Kampf um den Schweizer Meistertitel mitturnen und auch hier darf sie sich Hoffnungen machen, eine Medaille zu erturnen. (mgt)