Silvesterkonzert in der Stadtkirche St. Martin

Morgen Mittwoch, 31. Dezember, wird in der christkatholischen Stadtkirche St. Martin in Rheinfelden um 22 Uhr ein Silvesterkonzert geboten. «Nach dem Einzug der Sebastianibruderschaft in die Kirche heissen wir Sie herzlich zum traditionellen Silvesterkonzert willkommen. Geboten wird ein bunter Strauss an Melodien von bekannten Komponisten», heisst es in einer Medienmitteilung. Ausführende: Erice Franco Zárate: Violone, Vincent Flückiger: Barockgitarre und Erzlaute, Cécile Mansuy an den Orgeln und künstlerische Leitung. Das Konzert dauert ca. 45 Minuten. Eintritt frei. (mgt)